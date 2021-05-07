Новые военные базы Украины на Азовском море назвали бесполезными

Строительство новых военно-морских баз Украиной на Азовском море может оказаться бессмысленным с точки зрения возможного оказания давления на Россию. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Согласно экспертам, Украина собирается противостоять России, расширяя военную базу на Азовском море. Для России, вернувшей Крым, Азовское море является почти что внутренним морем, однако у Украины остался длинный участок побережья, где и планируется усилить военное присутствие. Для реализации этого плана Украина воспользуется кредитом в размере 1,6 миллиарда долларов, который обязалась предоставить Великобритания в целях развития украинского военно-морского флота.

Строительство базы должно быть завершено в течение 2021 года. Власти также намерены использовать ее в качестве места базирования военных кораблей НАТО. Однако присутствие флота Североатлантического альянса в Черном море ограничено международными конвенциями, кроме того войти в Азовское море можно лишь через Керченский пролив, который также находится под контролем России. Поэтому военные корабли Запада смогут попасть на военную базу Украины только с одобрения российских властей, что в нынешних обстоятельствах едва ли вероятно.

Если же военные корабли НАТО попытаются войти через Керченский пролив, это будет рассматриваться Россией как вторжение на ее территорию. Возможными последствиями при таком сценарии могут стать обострение международной обстановки и даже военный конфликт. Как пишут китайские эксперты, с этой точки зрение наличие новых военных баз на Азовском море для Украины оказывается бесполезным.