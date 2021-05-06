Российский корабль заставил отступить украинский катер с журналистами из США

Корабль Военно-морского флота России заставил отступить украинский патрульный катер, на борту которого находились американские журналисты. Об этом говорится в репортаже телеканала CNN, выложенном 5 мая на YouTube.

Репортер Мэтью Чанс (Matthew Chance) вышел в Азовское море вместе с украинскими военными моряками. Когда катер приблизился к российской морской границе, корабль ВМФ связался с ним и сделал предупреждение. «Мы напоминаем вам соблюдать безопасную дистанцию», — говорилось в сообщении. В результате моряки на катере были вынуждены повернуть назад.

Чанс заявил, что в это время их лодка находилась в нейтральных водах примерно в двух морских милях от российского корабля. «Вы можете видеть корабль российской береговой охраны на горизонте. (...) Мы не можем подойти ближе, потому что если мы это сделаем, может произойти перехват со стороны русских. Украинские патрульные хотят этого избежать», — объяснил журналист.

При этом в репортаже CNN говорилось, что российские военные якобы оказывают давление и притесняют украинские корабли, что вызывает озабоченность по всему миру.

В конце апреля сообщалось, что патрульный катер Береговой охраны США класса «Гамильтон» отправился в Черное море.

До этого стало известно о планах США направить эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Черное море. Однако после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена военные корабли сменили курс.