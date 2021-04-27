США отправили патрульный катер в Черное море

Патрульный катер Береговой охраны США класса «Гамильтон» отправился в Черное море. Об этом сообщает 6-й флот Военно-морских сил (ВМС) США в своем Twitter.

Сообщается, что корабль будет выполнять задачи совместно с союзниками США по НАТО и региональными партнерами. «Эти совместные операции укрепляют наш потенциал в области обеспечения безопасности на море и повышают нашу готовность к проведению важнейших миссий в мирное время», — заявил командир катера.

Ранее стало известно о планах США направить эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Черное море. По данным СМИ, Белый дом таким образом хотел поддержать Украину. Хоть в Пентагоне эту информацию не подтвердили, турецкие власти заявили о получении уведомления о проходе двух военных кораблей в черноморскую акваторию.

Однако после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена военные корабли сменили курс. Пентагон объяснил отмену прохода военных кораблей США через Босфор в Черное море нежеланием ухудшать ситуацию в отношениях между Россией и Украиной.