ВМС США провели разведку у черноморских границ России

Два самолета Военно-морских сил (ВМС) США провели многочасовые полеты вдоль российских границ на Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты мониторинга западных авиационных ресурсов.

Патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия, и несколько часов курсировал у берегов Крыма и Краснодарского края. Радиоэлектронный разведчик большого радиуса действия EP-3E Aries II в свою очередь вылетел с базы Суда-Бэй на острове Крит и также выполнил многочасовой полет у черноморских рубежей России.

Кроме того, ранее 23 апреля американский разведчик E-8C Joint STARS курсировал в воздушном пространстве Эстонии вблизи границ Ленинградской и Псковской областей. Судно боевого управления и целеуказания, созданное на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300, предназначено для сбора информации по дислокации противника.

Помимо этого, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon входил в акваторию Средиземного моря и выполнял полет вдоль границ Сирии, где находятся база материально-технического обеспечения ВМФ России и авиабаза Хмеймим.