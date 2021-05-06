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Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Чукотским морем

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российский истребитель Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Чукотским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Согласно сообщению ведомства, российский истребитель был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы после обнаружения приближающейся к ней воздушной цели. Экипаж МиГ-31 идентифицировал воздушное судно как стратегический самолет-разведчик RC-135 Военно-воздушных сил (ВВС) США. После российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем. Отмечается, что нарушений государственной граинцы допущено не было.

Ранее сообщалось, что перехват самолета-разведчика ВВС США российским истребителем МиГ-31 над Тихим океаном попал на видео. На кадрах, снятых из кабины самолета, видно стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США.

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