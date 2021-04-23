Перехват самолета-разведчика США над Тихим океаном попал на видео

Перехват самолета-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) США российским истребителем МиГ-31 над Тихим океаном попал на видео. Ролик публикует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

На кадрах, снятых из кабины самолета, видно стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США.

Сообщается, что российские радары обнаружили над Тихим океаном приближающуюся к России воздушную цель, после чего в воздух был поднят истребитель МиГ-31. Он сопроводил американский самолет над акваторией Тихого океана, а когда иностранный самолет развернулся от границы России, вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем. Отмечалось, что иностранные самолеты не пересекли государственные границы России, а сопровождающий полет российского истребителя осуществлялся в соответствии с нормами международного права.