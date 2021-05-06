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Корабли США и Грузии провели учения в Черном море

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Фото: YORUK ISIK / Reuters

Корабли Соединенных Штатов и Грузии провели учения в Черном море. Об этом говорится в Twitter-аккаунте шестого флота США.

Согласно сообщению, американское судно Hamilton прибыло в Батуми для встречи с представителями береговой охраны Грузии, министерства обороны и посольства США в Тбилиси. Там Грузия и США за последние несколько дней провели ряд совместных тренировок и учений.

Ранее сообщалось, что российский корвет «Павел Державин» проследил за действиями патрульного корабля Береговой охраны США Hamilton, который был замечен у берегов Грузии в Черном море.

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