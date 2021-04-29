Боевые стрельбы крейсера «Москва» в Черном море показали с борта корабля

Боевые стрельбы флагмана Черноморского флота (ЧФ) гвардейского ракетного крейсера «Москва» показали на видео. Соответствующий ролик в четверг, 29 апреля, публикует телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На кадрах, снятых корреспондентом канала непосредственно с борта корабля, запечатлен пуск одной из ракет.

Ранее сообщалось, что «Москва» примет участие в учениях вместе с другими судами ЧФ и морской авиацией на фоне отправки в Черное море американского патрульного корабля Hamilton. Предполагалось, что российский крейсер отработает применение своего главного ракетного комплекса и постреляет из своих артиллерийских и зенитных орудий по морской цели.

До этого, также в апреле, стало известно, что российские корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям в Японском море. В маневрах, в частности, были задействованы флагман ТОФ, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий».