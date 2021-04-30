Крымская «Москва» впервые выстрелила «Вулканом»

Расположенный в Крыму крейсер «Москва» Черноморского флота (ЧФ) России впервые выстрелил противокорабельной ракетой «Вулкан» комплекса «Базальт», сообщает РИА Новости. Соответствующее видео опубликовано в Telegram.

«Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника, ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров», — заявили агентству в ЧФ.

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В апреле боевые стрельбы флагмана ЧФ, гвардейского ракетного крейсера «Москва» показали на видео с борта данного корабля. В том же месяце «Интерфакс»сообщал, что крейсер проведет боевые стрельбы в Черном море на фоне отправки туда американского патрульного корабля.

В июле 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что расположенный в Крыму 40-летний ракетный крейсер «Москва» прослужит минимум до 2040 года.

Данный корабль проекта 1164 «Атлант» введен в эксплуатацию в декабре 1982 года. Водоизмещение корабля составляет 11 500 тонн, длина — 186 метров, скорость — 32 узла, автономность плавания — 30 суток, численность экипажа — 500 человек. Корабль оснащен 16 пусковыми установками крылатых ракет П-1000 «Вулкан», артсистемой АК-130 и торпедным вооружением. Имеется площадка для вертолета Ка-27.