40-летняя поменявшая второе дно «Москва» еще 20 лет будет защищать Крым

Расположенный в Крыму 40-летний ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант» прослужит минимум до 2040 года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На крейсере в ходе ремонта заменены второе дно, цистерны, часть подводного корпуса, что, по оценкам специалистов, позволит ему быть в строю еще как минимум 20 лет», — сказал собеседник.

Источник добавил, что «для отечественных боевых кораблей 1-го ранга это станет одним из рекордов общего срока службы».

В июле РИА Новости в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота (ЧФ) России сообщили, что «Москва» отремонтирована и «прослужит после ремонта не один десяток лет».

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В апреле военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал «Москву» самым мощным кораблем ЧФ России. По его словам, крейсер «прослужит еще несколько лет».

Данный корабль, являющийся флагманом ЧФ, введен в эксплуатацию в декабре 1982 года. Последние ремонтные работы на крейсере начались в 2018 году. Водоизмещение корабля составляет 11 500 тонн, длина — 186 метров, скорость — 32 узла, автономность плавания — 30 суток, численность экипажа — 500 человек. Корабль оснащен 16 пусковыми установками крылатых ракет П-1000 «Вулкан», артсистемой АК-130 и торпедным вооружением. Имеется площадка для вертолета Ка-27.

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