МИД оценил готовность Украины к силовому решению на Донбассе

Надежды на улучшение отношений России и Украины с приходом президента Владимира Зеленского оказались неоправданными — Киев даже рассматривает вариант силового урегулирования ситуации в Донбассе. Заявление на конференции замглавы МИД РФ Андрея Руденко публикует РИА Новости.

Дипломат указал на то, что по некоторым параметрам риторика и конкретные действия Украины хуже, чем при предыдущем президенте страны Петре Порошенко.

По словам Руденко, украинское государство ужесточает позицию даже по ключевому вопросу — по урегулированию в Донбассе. Киев, по его словам, пытается переписать минские договоренности.

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«Ну а в целом факт последнего обострения ситуации в Донбассе в прошлом месяце говорит о том, видимо, что вариант силового решения проблемы, он пока остается, скажем так, в папке у украинского президента или на столе у украинского президента», — приводит агентство его слова.

В кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» Руденко также заметил, что позиция ведомства по поводу саммита глав России и Украины осталась без изменений — там считают, что он может произойти только тогда, когда будут выполнены решения предыдущего парижского саммита 2019 года.

В январе глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук призвал провести референдум по статусу Крыма и Донбасса. «Возможно, нам нужно будет вынести [на референдум вопрос], чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — пояснил он.

Позже глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что преждевременно говорить о вынесении вопросов про урегулирование конфликта на всеукраинский референдум.