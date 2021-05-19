В России обвинили Киев в уклонении от прямого диалога с Донбассом

Киев уклоняется от прямого диалога с Донбассом и тем самым блокирует работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) во всех вопросах. Об этом заявил полномочный представитель России Борис Грызлов по итогам заседания 19 мая. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что представители Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) выдвинули предложение возобновить совместную с Украиной работу над проектом дорожной карты по урегулированию на основе Минских соглашений.

«При этом условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и, вопреки прямым требованиям, уходит от прямого диалога. Закономерно возникает вопрос, желает ли Украина закончить конфликт, или это не входит в ее планы», — подчеркнул Грызлов.

Полпред России добавил, что отказ Украины от полноценного общения лишь усугубляет ситуацию. Он также обвинил ОБСЕ в недостаточно активных усилиях по достижению перемирия и заявил, что обстрелы с украинской стороны продолжаются по всей линии соприкосновения и усилились накануне встречи контактной группы. По его словам, при этом Киев не планирует наказывать своих силовиков даже в условиях формально действующего режима прекращения огня.

28 апреля Грызлов заявил, что Украина отвергла предложенные Россией на заседании Трехсторонней контактной группы механизмы предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня.

В конце марта началось обострение ситуации в Донбассе. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняли Киев в нарушении перемирия, Украина в свою очередь заявила, что Россия наращивает военное присутствие в регионе. Москва обвинения отрицала. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, возобновление боевых действий было бы сумасшествием. Он выразил надежду, что очередной эскалации не произойдет.