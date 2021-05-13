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Кремль исключил поглощение Донбасса Россией

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Россия не собирается никого поглощать, в том числе и самопровозглашенные республики Донбасса. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление Евросоюза о попытке интегрировать территории ДНР и ЛНР, передает РИА Новости в четверг, 13 мая.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — сказал он.

Ранее в четверг издание Bloomberg со ссылкой на документ ЕС сообщило о беспокойстве Евросоюза из-за возможного присоединения Донбасса к России. В документе утверждается, что организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) и выдача Россией паспортов местным жителям направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных Киеву территорий в состав России.

В свою очередь, член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что о присоединении Донбасса к России речи не идет, однако Москва продолжит помогать проживающим там российским гражданам.

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