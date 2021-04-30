В Кремле назвали условия для встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится только после конкретных предложений. Такие условия назвал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 30 апреля, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, к настоящему времени Москва не получала соответствующий запрос от Киева.

«Дело в том, что, возможно, действительно, президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям», — объяснил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что желает провести встречу с Путиным в Ватикане. Он пояснил, что Святой Престол является идеальным местом для диалога о мире, а между Киевом и Москвой давно не было «настоящего прямого общения».

26 апреля Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией Путина для организации встречи. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится», — отметил украинский президент. Он заверил, что готов обсудить с Путиным вопрос о положении русских на Украине и статус православных церквей.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что администрации двух президентов постоянно контактируют по вопросу подготовки возможной встречи, но место ее проведения пока неизвестно. При этом он подчеркнул, что предметом обсуждения на переговорах не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе.