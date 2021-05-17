Глава Крыма заявил об окончании «острой фазы» с нехваткой воды на полуострове

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил об окончании «острой фазы» с нехваткой воды на полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

Аксенов отметил, что проблемы сейчас остаются только в Алуште, где на данный момент воду подают два часа утром и три вечером. Он также добавил, что до 1 июля в Ялте вода будет подаваться с шести часов утра до полуночи. По его словам, при наличии осадков в течение летних месяцев и подходящих погодных условий от такого графика и вовсе можно будет отказаться.

Помимо этого, глава региона рассказал, что на полуострове планируется построить два новых водохранилища. Скорее всего, их разместят в Симферополе, добавил он. Аксенов также пояснил, что все предпринимаемые меры в перспективе позволят обеспечить устойчивое водоснабжение полуострова, даже в случае отсутствия осадков.

Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин пообещал, что проблема с водоснабжением Крыма на ближайшие годы будет решена. При этом он отметил, что надо искать дополнительные источники, учитывая, что полуостров развивается. По словам Хуснуллина, обеспечение водой возможно благодаря объему выполняемых в регионе работ.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения, президент Владимир Путин заверил, что власти не намерены экономить на решении проблемы водоснабжения Крыма.