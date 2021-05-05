В Крыму ответили на предложение Украины по «возвращению» полуострова

Политики на Украине занимаются самообманом, если действительно верят в то, что водная блокада может помочь Киеву вернуть контроль над Крымом. Так на предложение по «возвращению» полуострова, ранее озвученное бывшим главой украинского МИД Павлом Климкиным, ответил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости в среду, 5 мая.

Как отметил Гемпель, предложенный Климкиным подход является «весьма недипломатичным». Он также подчеркнул, что перекрытие подачи воды в Крым со стороны Украины представляет собой «вопиющее нарушение прав человека», которое международные правозащитные организации игнорируют.

При этом политик выразил уверенность в том, что попытки Киева по «удушению» Крыма не увенчаются успехом, и напомнил, что на полуострове не ждут помощи от Украины. «Крым не просит днепровскую воду и даже не обсуждает этот вопрос. Мы успешно решим все проблемы, связанные с водообеспечением», — заявил он.

Ранее Климкин заявил, что водную блокаду следует использовать для давления на Россию, так как возвращение водоснабжения — это способ для Москвы продемонстрировать стабильность ситуации на полуострове.