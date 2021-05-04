На Украине назвали способ «возвращения» Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ «возвращения» Крыма под управление Киева. Об этом пишет OBOZREVATEL.

«Вопрос воды в Крым — это средство реально давить на Россию в вопросе деоккупации. Для России вода важна не только с точки зрения водоснабжения», — подчеркнул политик. Климкин отметил, что для Москвы восстановление водоснабжения — это способ продемонстрировать стабильность ситуации в на полуострове.

Экс-министр заключил, что вопрос поставок воды в Крым может быть одной из тем при возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина по российской инициативе.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко заявил, что Россия может в любой момент обрушить любую отрасль экономики Украины в ответ на водную блокаду Крыма. По его словам, Киев пытается обозначить вопрос водоснабжения Крыма как некую «красную линию», чем нарушает международное право, поскольку лишает людей воды.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ на это президент России заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.