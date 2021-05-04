Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с главами Польши (Анджей Дуда), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Литвы (Гитанас Науседа) и Латвии (Эгилс Левитс) заявил о ведущейся в Европе из-за Крыма войне. Его заявление опубликовано на сайте офиса украинского лидера.

«Когда аннексирована часть Украины — наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе», — сказал Зеленский.

Во время дискуссии «Счастье наций базируется на справедливых законах, эффективность которых зависит от их выполнения», состоявшейся в Варшаве, президент Украины подчеркнул, что «Украина — мощное государство, которое только укрепит Европейский Союз».

В мае руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что из-за открытия рынка земли Киев в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала.