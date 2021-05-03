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Неизвестные пригрозили расправой жителям Украины

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Фото: Vesti.ua

В городе Берегово Закарпатской области неизвестные расклеили листовки с угрозами в адрес жителей венгерского происхождения. Об этом сообщает издание Vesti.ua со ссылкой на местную полицию.

«Вон с украинской земли! Даем вам одну неделю и начинаем травить, как крыс», — пригрозили на украинском языке авторы листовок. Издание обращает внимание, что в тексте листовок допущена орфографическая ошибка в слове «украинской».

Ранее стало известно, что в селе Сюрте Закарпатской области, где в прошлом году местные депутаты исполнили гимн Венгрии во время принятия присяги, неизвестные написали слова гимна Украины на стенах домов. Это не первый случай, когда подобные граффити наносятся в венгерских селах.

Кризис в венгерско-украинских отношениях начался после принятия закона «Об основах государственной языковой политики», разработанного командой бывшего украинского президента Петра Порошенко. Венгрия выступила категорически против нового языкового законодательства, заявив о дискриминации венгерского населения Украины. Позднее новый президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», лишивший национальные меньшинства права обучаться на родном языке.

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