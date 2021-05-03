Глава ДНР предсказал резню в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения. Он предсказал, что из-за подобных действий в Донбассе может начаться резня. Его слова в понедельник, 3 мая, передает РИА Новости.

По его мнению, Зеленский высказывает свои намерения «достаточно наивно», но сама идея не изменилась еще с момента президентства Петра Порошенко. «Он бредет идеей поменять пункты в нужном ключе непосредственно для Украины, — сказал глава ДНР. — Границы забрать, а потом все, мы дальше сами разберемся, выборы проведем, и все мы там сделаем».

При этом улучшений с обновленными Минскими соглашениями никто не ждет в Донбассе, заявил Пушилин. «Это будет резня. Мы в этом убеждены», — заключил он и добавил, что ДНР всегда готова к переговорам с Киевом ради мирного урегулирования конфликта.

Ранее глава ДНР рассказал, что президент Украины, вероятно, боится получить пулю в спину. Таким образом он прокомментировал нежелание Зеленского встретиться с лидерами самопровозглашенных народных республик.