Глава ДНР оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины. Об этом он рассказал РИА Новости.

Пушилин отметил, что назвать нынешнюю ситуацию в стране тупиком нельзя. Он подчеркнул, что когда-то это должно так или иначе закончиться. По словам главы ДНР, у него есть очень большие сомнения, что из-за Украины может начаться третья мировая. «Украина — это разменная монета, ее будут использовать, пока она используется, пока есть ресурс», — резюмировал он.

В этой же беседе Пушилин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, боится получить пулю в спину, и поэтому не выразил намерения участвовать в переговорах. Глава ДНР подчеркнул, что ситуация в регионе доведена до того состояния, когда общество «очень сильно подогрето».