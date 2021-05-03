Миссию ОБСЕ в Донбассе обвинили в отсутствии объективности

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе в отсутствии объективности. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, два-три года назад «беспристрастности и объективности было больше». Несмотря на то, что Украину поддерживали больше, чем самопровозглашенные республики, миссия «пыталась найти какие-то точки соприкосновения» и быть беспристрастной.

Однако в последнее время ОБСЕ чаще занимает позицию одной из сторон конфликта — Украины, заявил глава ДНР. Кроме того, отчеты миссии стали менее информативными. Стало сложнее разобраться и понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня. По его мнению, выстраивать ситуацию, ведущую к урегулированию, на таких отчетах нельзя.

В этой же беседе Пушилин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, боится получить пулю в спину, и поэтому не выразил намерения участвовать в переговорах. Он подчеркнул, что ситуация в регионе доведена до того состояния, когда общество «очень сильно подогрето».