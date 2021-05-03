Глава ДНР рассказал о боязни Зеленского получить пулю в спину

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, боится получить пулю в спину. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Пушилин, комментируя нежелание Зеленского провести встречу с лидерами ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), отметил, что Киеву были предложены различные варианты: хоть на линии соприкосновения, хоть в любой точке. Тем не менее президент Украины не выразил намерения участвовать в переговорах, так как ему страшно получить выстрел в спину, считает глава ДНР. Он подчеркнул, что «ситуация же доведена до того состояния, когда общество, особенно вот эти радикальные элементы, очень сильно подогрето».

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказывается от переговоров с ДНР и ЛНР. По его словам, позиция Украины заключается в том, что никаких переговоров с Донецком и Луганском «не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве».

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ на это президент России заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.