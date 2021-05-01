В ДНР оценили возможность нападения Украины в Пасху

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин оценил возможность нападения Украины во время празднований Пасхи. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, в ДНР не исключают огневых провокаций даже в этот день. Басурин рассказал, что разведка уже обнаружила подвоз боеприпасов на позиции украинских силовиков.

«Мы неоднократно обращали внимание, что прибытие указанного транспорта на передовую всегда предшествует усилению обстрелов со стороны украинских минометных подразделений. Мы не исключаем, что в настоящее время враг готовит новые огневые провокации, абсолютно невзирая на подготовку и празднование православными христианами Светлого праздника Пасхи», — заключил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обвинил Украину в эскалации конфликта в Донбассе. По словам политика, ситуация в регионе не становится спокойнее. Украина продолжает стягивать войска и технику и нарушает режим прекращения огня.