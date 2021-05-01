Бывший кандидат в президенты Украины занялась доением коров

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая в 2019 году выдвигалась в качестве кандидата в президенты страны, ответила на вопрос о том, чем занимается сейчас. Об этом она написала в своем Facebook.

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«Люди часто спрашивают, чем сейчас занимается Надия Савченко? Просто живу. Когда есть время и возможность, я помогаю хорошим людям», — сообщила она.

Свой пост она снабдила фотографиями, на которых доит корову, ухаживает за теленком, топит печь и подметает улицу.

Надежда Савченко обрела известность как украинская летчица, которая в 2014 году добровольно пошла воевать против ополченцев Донбасса. В июне того же года бойцы непризнанной Луганской народной республики взяли ее в плен примерно в полутора километрах от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. На Савченко был камуфляж без опознавательных знаков, с собой — карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев.

Позднее в России женщину обвинили в причастности к гибели репортеров — в 2016 году ее приговорили к 22 годам тюрьмы, однако впоследствии она была помилована российским президентом Владимиром Путиным и депортирована на Украину, где вскоре начала политическую карьеру.