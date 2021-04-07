Пленивший Надежду Савченко боец ЛНР раскрыл усыпляющую бдительность уловку ВСУ

Боец самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), обвиненный в пленении бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко, раскрыл уловку Вооруженных сил Украины (ВСУ), способную усыпить бдительность противника. Об этом он рассказал в беседе с РИА ФАН.

Ополченец Александр с позывным Конь заявил, что информация о том, что в украинской армии крайне распространены наркомания и алкоголизм, может передаваться намеренно с целью «успокоить противника» — «чтобы люди расслабились».

«Думаю, что это все задумывается для ослабления противника. Недооценка соперника — самая плохая вещь», — заметил он, добавив, что лично сталкивался с указанными случаями в 2014 году, однако военные специалисты, по его словам, есть по обе стороны фронта.

«Украина — это целое государство, которое воюет в течение шести лет. Я думаю, что там достаточно специалистов, которых надо уважать. Они действительно специалисты в военной сфере. Есть те, кого показывают как наркоманов и алкоголиков, а есть те, кто работает», — заключил собеседник агентства.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства

Украинская летчица Надежда Савченко была взята в плен бойцами ЛНР в июне 2014 года и доставлена в Луганск. Ее захватили примерно в полутора километрах от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. На военнослужащей был камуфляж без опознавательных знаков, с собой — карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев. Позднее в России женщину обвинили в причастности к гибели репортеров — в 2016 году ее приговорили к 22 годам тюрьмы, однако впоследствии она была помилована российским президентом Владимиром Путиным и депортирована на Украину.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.