Глава ДНР обвинил Украину в эскалации в Донбассе

Глава Донецкой самопровозглашенной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил Украину в эскалации конфликта в Донбассе. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, ситуация в регионе не становится спокойнее. Украина продолжает стягивать войска и технику и нарушает режим прекращения огня.

«С декабря-января мы видим, как ситуация идет по нарастающей. С учетом того количества техники, того личного состава, который стягивает [Киев в Донбасс]. И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, тише не становится», — рассказал Пушилин.

В начале апреля глава ДНР в беседе с «Лентой.ру» заявил, что возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, тот идет на обострение конфликта, чтобы отвлечь людей от растущих внутренних проблем.