Украина обстреляла село в Донбассе из тяжелой артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии село Яковлевку, которая расположена вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным дипломатов, по населенному пункту было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра. «Огонь велся со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Опытное, расположенного возле Авдеевки», — говорится в сообщении.

В представительстве также подчеркнули, что республика направила в СЦКК запрос о введении режима тишины, чтобы разобраться в инциденте. Украинской стороной запрос был проигнорирован. Данных о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не поступало.

Ранее Донецк обвинил Киев в намеренном искажении договоренностей о перемирии, заключенных в июле 2020 года. Представители республики пояснили, что Украина пытается всеми способами уклониться от разбирательств по фактам обстрелов и саботирует обсуждение случаев нарушения режима тишины в СЦКК, предпочитая писать жалобы и обращения в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. За несколько недель эскалации в регионе погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и несколько мирных жителей.