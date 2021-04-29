ОБСЕ призвала начать разминирование в Донбассе

Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау призвала Украину и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) начать активно разминировать территорию Донбасса, сообщает ТАСС.

По ее словам, активизировать этот процесс поможет наступление тепла в регионе, его необходимость она связала с ростом числа жертв от взрыва мин и боеприпасов. «В этом году причиной большинства гражданских жертв стали именно мины и другие неразорвавшиеся устройства», — подчеркнула Грау.

Она отметила, что наблюдатели продолжают фиксировать высокий уровень нарушения режима тишины в регионе, в том числе недопуск специалистов в те или иные районы линии разграничения. «Беспилотные летательные аппараты СММ ежедневно подвергаются обстрелам и воздействию радиоэлектронных помех», — сказала спецпредставитель.

Ранее Донецк обвинил Киев в намеренном искажении договоренностей о перемирии, заключенных в июле 2020 года. Представители республики пояснили, что Украина пытается всеми способами уклониться от проведения разбирательств по фактам обстрелов и саботирует обсуждение случаев нарушения режима тишины в СЦКК, предпочитая писать жалобы и обращения в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. За несколько недель эскалации в регионе погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и несколько мирных жителей.