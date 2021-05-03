Пушилин заявил о готовности к диалогу с Зеленским

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью РИА Новости.

«Мало того что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом», — сказал он. По его словам, последние месяцы показали, что ситуация в регионе может вновь вернуться к полномасштабной эскалации.

ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта. При этом ни Зеленский, ни его помощники никогда не выходили на связь, добавил Пушилин.

В этой же беседе Пушилин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, боится получить пулю в спину, и поэтому не выразил намерения участвовать в переговорах. Глава ДНР подчеркнул, что ситуация в регионе доведена до того состояния, когда общество «очень сильно подогрето».