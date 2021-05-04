Украине предрекли потерю аграрного потенциала

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что из-за открытия рынка земли Киев в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал КРТ.

По его словам, в настоящее время на Украине многие люди «со светлыми лицами» говорят о том, что село заживет после появления там эффективных собственников. Однако четверть века назад то же самое говорилось об эффективных собственниках промышленных предприятий, отметил эксперт. «И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный», — предупредил он.

Золотарев добавил, что никто не думает о социальной цене. Он предупредил, что в результате реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут «лишними людьми».

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об открытии земельного рынка с 1 июля 2021-го. На Украине почти 20 лет действует мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, заявлял, что принятие закона необходимо для получения помощи от Международного валютного фонда. При этом большинство украинцев боятся, что землю скупят олигархи и иностранцы.