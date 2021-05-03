Украине предрекли разрушительный ответ России на блокаду Крыма

Россия может в любой момент обрушить любую отрасль экономики Украины в ответ на водную блокаду Крыма, предрек бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала «Наш» Червоненко подчеркнул, что Украина пытается обозначить вопрос водоснабжения Крыма как некую «красную линию», именно Киев нарушает международное право, поскольку лишает людей воды. По его мнению, такие действия подпадают под понятие геноцида — экологического и гуманитарного. «Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок. Любым путем — от электроэнергии. Качнут Белорусскую атомную (электростанцию. — прим. «Ленты.ру».), и здесь все ляжет», — предупредил политик.

Ранее Минэкономразвития России решило предоставить Крыму и Севастополю субсидии из резервного фонда правительства. Бюджеты субъектов получили на решение проблемы водоснабжения в общей сложности около 3,3 миллиарда рублей. По словам заместителя министра Сергея Назарова, для решения проблемы водоснабжения власти применяют в Крыму «тактику гибкого реагирования» и стараются точечно поддерживать систему.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения, а президент Владимир Путин заверил, что власти не намерены экономить на решении проблемы водоснабжения Крыма.