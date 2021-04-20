Крым и Севастополь получили миллиарды рублей на воду

Минэкономразвития решило предоставить Крыму и Севастополю субсидии из резервного фонда правительства. Бюджеты субъектов получили на решение проблемы водоснабжения в общей сложности около 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Севастополь получил более 1,1 миллиарда рублей, а Республика Крым — более 2,1 миллиарда рублей. Выделенные средства потратят на геологоразведку и бурение новых скважин — 30 в Крыму и 17 в Севастополе. Специалисты также отремонтируют в Севастополе и Симферопольском районе более 61 километра трубопроводов.

По словам заместителя министра Сергея Назарова, для решения проблемы водоснабжения власти применяют в Крыму «тактику гибкого реагирования» и стараются точечно поддерживать систему. «Сейчас, после получения субсидии, основная задача руководства субъектов определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения», — заключил Назаров.

В декабре 2020 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин оценил количество запасов воды в Крыму, отметив, что на решение проблемы водоснабжения на полуострове было выделено 48 миллиардов рублей. Тогда специалисты провели разведку месторождений, запасы в которых оказались «выше расчетных». Хуснуллин также прокомментировал возможное строительство систем опреснения, назвав это крайней мерой.

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