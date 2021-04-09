Климатолог дал неутешительный прогноз по водоснабжению Крыма

Количество осадков в Крыму сократится, что приведет к дефициту влаги во всем регионе. Такой неутешительный прогноз, касающийся водоснабжения полуострова, в интервью «Ленте.ру» дал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

По его словам, это связано с движением азовского антициклона, который идет дальше на восток и усиливает антициклоническую область в субтропиках. «То есть интенсивность антициклона усиливается, а антициклон — это нисходящие потоки прохладного сухого воздуха, который осушает регион», — объяснил Семенов.

Полностью Крым, конечно, не иссохнет. Осадки будут, но они снизятся на 10-15 процентов. Хотя это, разумеется, существенно для региона. Условия дефицита влаги будут продолжаться, и нужно с этим что-то делать

При этом Семенов отметил, что, несмотря на общую тенденцию, вероятность редких и интенсивных ливней в Крыму не исключается.

В 2020 году стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. Гидрометцентр предупреждал, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне. В этом году пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су. Из-за проблем с водоснабжением в Крыму действуют графики подачи воды.