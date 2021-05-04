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В Госдуме отреагировали на предложение Украины по «возвращению» Крыма

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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на предложение бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина «вернуть» Крым под контроль Украины с помощью водной блокады. Бальбек назвал эти слова украинского чиновника «хайпом», передает РИА Новости.

«Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове», — отметил депутат. Он также добавил, что бывший украинский министр постоянно придумывает планы по «возвращению» Крыма, но результата от них нет.

Бальбек также добавил, что, несмотря на проблемы с пресной водой в Крыму, благодаря природному фактору водохранилища на полуострове пополнились и графики подачи воды были скорректированы.

Ране Климкин заявил, что водную блокаду следует использовать для давления на Россию, так как возвращение водоснабжения — это способ для Москвы продемонстрировать стабильность ситуации в на полуострове.

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