В Азовском море начнут бурение для обеспечения Крыма водой

Два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, бурение первых скважин начнется в июле. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», — сказал он.

Также Хуснуллин отметил, что пока остается вопрос, в каком объеме запасы воды, хватит ли ее настолько, чтобы обеспечить весь полуостров.

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что к 2024 году удастся создать гарантированный запас воды для населения полуострова.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения, а президент Владимир Путин заверил, что власти не намерены экономить на решении проблемы водоснабжения Крыма.