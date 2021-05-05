В правительстве пообещали обеспечить Крым водой на ближайшие годы

Проблема с водоснабжением Крыма на ближайшие годы будет решена, но надо искать дополнительные источники, учитывая, что полуостров развивается. Такое обещание озвучил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По словам Хуснуллина, обеспечение водой возможно благодаря объему выполняемых в регионе работ.

4 мая вице-премьер рассказал, что два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, бурение первых скважин должно начаться в июле. Каков объем запасов воды и хватит ли ее на обеспечение всего полуострова, пока неизвестно. В марте он заявлял, что к 2024 году получится сделать гарантированный запас воды для всего Крыма.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения, президент Владимир Путин заверил, что власти не намерены экономить на решении проблемы водоснабжения Крыма.