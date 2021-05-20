В США решили запретить признание суверенитета России над Крымом

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который запрещает федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию слушания комитета.

Законопроект запрещает федеральным министерствам или агентствам предпринимать какие-либо действия или оказывать поддержку, которая означает или подразумевает признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или его территориальными водами.

Документ в феврале внес на рассмотрение комитета демократ от штата Вирджиния Геральд Коннолли, он получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма».

Как сообщил автор законопроекта, перед слушаниями он провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал комитет палаты к скорейшим действиям по так называемому «Закону о непризнании аннексии Крыма».

В ходе слушаний представитель штата Техас предложил дополнить законопроект требованием о введении санкций против трубопровода «Северный поток-2», однако затем отозвал его по просьбе автора законопроекта.

Ранее в Крыму предложили Соединенным Штатам вернуть России Аляску. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментариях под публикацией Госдепа США в Facebook с требованием «вернуть Крым» призвал Вашингтон для начала отдать России Аляску.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, страны ЕС и США считают процедуру голосования нелегитимной, а саму территорию — оккупированной.