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Аксенов возмутился из-за слов Зеленского об обиженных в Крыму

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов возмутился словами президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова Киеву и «защите прав обиженных» в республике. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 18 мая.

По словам Аксенова, украинское руководство ассоциируется с водной, энергетической, транспортной, продовольственной блокадами.

«Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. Как говорят украинские нацисты, Крым должен быть украинским или безлюдным», — сказал глава Крыма.

Ранее во вторник Зеленский заявил, что «страна делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, страны ЕС и США считают процедуру голосования нелегитимной и считают эту территорию оккупированной.

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