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В Крыму призвали США отдать Аляску

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Вид на залив в селе Качемак на Аляске
Вид на залив в селе Качемак на Аляске
Фото: Татьяна Лукьянова / РИА Новости

В Крыму предложили Соединенным Штатам вернуть России Аляску, передает РИА Новости.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментариях под публикацией Госдепа США в Facebook с требованием «вернуть Крым», призвал Вашингтон для начала отдать России Аляску.

«А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке — Аляску» — заявил чиновник.

Как считает чиновник, заявление Государственного департамента США насчет Крыма стоит расценивать как вмешательство во внутренние дела России, а также посягательство на ее территориальную целостность.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал метод «возвращения» территории под контроль Киева. По его мнению, необходимо оказать давление на Россию через проблему поставки воды в Крым, так как для Москвы восстановление водоснабжения — это способ продемонстрировать стабильность ситуации в на полуострове.

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