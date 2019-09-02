Зеленский уволил экс-главу Генштаба с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-начальника Генерального штаба Виктора Муженко с военной службы. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Отмечается, что Муженко был уволен в запас. В качестве официальной причины увольнения называется «проведение организационных мероприятий». При этом за бывшим начальником украинской армии сохраняется право на ношение военной формы.

16 июня Муженко признался, что украинская авиация атаковала колонну украинского добровольческого батальона «Донбасс» в 2014 году. По его словам, летчики заметили военную технику и нанесли удар, не разобравшись, чьи это войска. Муженко отметил, что после этого случая стали наносить белые полосы на технику — чтобы отличать свои силы от сил противника.

Муженко был назначен начальником Генерального штаба 3 июля 2014 года указом Петра Порошенко. 24 августа 2014-го ему было присвоено звание генерал-полковника, а 14 октября 2015-го — генерала армии Украины. 21 мая президент Зеленский подписал указ об отставке Муженко с должности руководителя Генштаба. На его место был назначен Руслан Хомчак.

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