Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»

В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс». Об этом в интервью UATV рассказал бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

По его словам, когда батальон выдвигался на штурм города Попасная, административного центра Луганской области, колонну видели летчики. «В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот летчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна», — сказал Муженко.

Он добавил, что в атаке никто не пострадал. Муженко отметил, что после этого случая стали наносить белые полосы на технику — чтобы понять, чьи это войска.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Кроме того, по словам бывшего главы Генштаба, было проведено разбирательство, почему батальон не сообщил о своем передвижении, почему в штабе антитеррористической операции (АТО) не было информации об их выдвижении и почему летчики получили разрешение открыть огонь. Муженко считает, что возможной причиной ошибочного авиаудара могло стать то, что управление батальонами тогда проводилось через оперативные группы МВД.

Добровольческий батальон «Донбасс» был сформирован в апреле 2014 года. В июле того же года подразделение перешло на государственную службу, а оставшихся в отряде добровольцев, не подписавших контракт с Минобороны и МВД, задействуют в охране различных объектов в четырех районах западного Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!