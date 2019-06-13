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В Генштабе Украины опровергли появление приказа не стрелять в ответ

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что ему не поступали приказы не открывать ответный огонь на линии соприкосновения с территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он рассказал в интервью изданию «Би-би-си Украина».

По его словам, ни он, ни военно-политическое руководство страны, ни командиры на местах не могли дать такого приказа, как и никакой другой человек, который «хоть что-то понимает в войне». При этом он выразил уверенность в том, что командиры Операции объединенных сил (ООС) не дадут такого приказа никогда. Также он отметил, что все понимают, что провоцировать противника на столкновения тоже не нужно.

Ранее в том же интервью Хомчак заявил, что Украина пока не готова к новой провокации в Керченском проливе, объяснив это тем, что у них «не так много украинцев». Глава Генштаба также дал комментарий относительно прошедших в 2014 году боев за Иловайск, участником которых он являлся.

5 июня состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Представитель украинской делегации Леонид Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Позже он объяснил, что отвечать на огонь нужно лишь в тех случаях, если боевые действия идут на территории, где нет населенных пунктов.

Эту идею поддержал президент Украины Зеленский, но ее раскритиковали бывший глава государстваПетр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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