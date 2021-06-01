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Германия ответила Зеленскому на просьбу поставить оружие

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава МИД Германии Хайко Маас ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву оружие. Германского министра цитирует Reuters.

«Я убежден, что конфликт на востоке Украины можно решить только дипломатическими мерами», — заявил Маас. Он также раскритиковал поставки оружия в зону конфликта и отметил, что это недопустимо.

Так глава германского МИД ответил на желание Зеленского получить от Берлина автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung украинский политик рассказал, что Киев «очень обеспокоен» угрожающими жестами со стороны Москвы.

При этом некоторые страны все равно поставляют Украине оружие даже несмотря на протесты стран ЕС и России. В частности, в апреле 2021 года Анкара решила продать очередную партию беспилотников Bayraktar TB2 Киеву — первую сделку заключили еще в 2019 году. Кроме того, Украина предложила Турции наладить совместное производство.

Турецкие беспилотники активно применялись в ходе военных операций в Донбассе.

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