Союзник России оправдался за поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил продажу оружия Украине и ответил на критику со стороны России. Его слова передает Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Дипломат оправдался, что Турция рассматривает Украину просто как бизнес-партнера. По его мнению, если Анкара производит хороший продукт, она спокойно может поставлять его кому захочет.

Глава турецкого МИД также напомнил об инцидентах, когда Москва поставляла оружие недружественным Анкаре странам, в частности Сирии. Несмотря на это, турецкая сторона не требовала от российских партнеров оправдываться перед собой.

«Мы ни разу не выражали претензии по этому поводу», — заключил Чавушоглу.

В апреле 2021 года стало известно, что турецкая сторона продаст очередную партию беспилотников Bayraktar TB2 Украине — первую сделку заключили еще в 2019 году. Кроме того, Киев предложил Анкаре наладить совместное производство на Украине.

По словам высокопоставленных турецких чиновников, эти сделки не направлены против России. При этом турецкие беспилотники активно применялись в ходе военных операций в Донбассе. Кроме того, Анкара неоднократно говорила о том, что считает Крым аннексированным: в частности, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с таким заявлением на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.