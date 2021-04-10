Эрдоган высказался за членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказались за членство Украины в НАТО по результатам встречи в Стамбуле, пишет ТАСС.

«Выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время план действий относительно членства», — говорится в совместной декларации лидеров двух стран.

В тексте документа также говорится о том, чтобы подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.

Ранее в ходе переговоров турецкий лидер Реджеп Эрдоган подтвердил украинскому президенту Владимиру Зеленскому непризнание «аннексии» Крыма. Также отмечалось, что президенты обсудили ситуацию на востоке Украины — Эрдоган выразил уверенность, что конфликт можно урегулировать мирным путем. Кроме этого, глава Турции отметил важность сотрудничества между странами и подтвердил стратегическое партнерство между Турцией и Украиной.

10 апреля прошла встреча президента Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле. Сообщалось, что переговоры проходят во дворце Хубер.

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.