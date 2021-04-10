Эрдоган и Зеленский начали переговоры в Стамбуле

Встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского началась в Стамбуле. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Эрдогана.

Отмечается, что переговоры проходят во дворце Хубер. Президенты намерены обсудить отношения между странами, а также меры по развитию и углублению взаимного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в субботу утром Зеленский прибыл в Стамбул на девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.

9 апреля стало известно о готовящейся встрече Зеленского и Эрдогана. Сколько времени украинский лидер пробудет за границей, не уточнялось.