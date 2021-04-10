Мир
 
Последние новости
Банкир из 90-х рассказал о главных ошибках в экономике после развала СССР
Украинский генерал назвал критически важные для России города
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Президент Bellator восхитился нокаутировавшей соперницу за 29 секунд россиянкой
Тело принца Филиппа перезахоронят
В Госдуме оценили планы Украины вернуть Донбасс мирным путем
Сурков назвал себя ненормальным
ФСО изменила порядок посещения Кремля 
Появились первые кадры с места смертельного ДТП с россиянами в Турции
Новости партнеров
Прослушать новость

Эрдоган и Зеленский начали переговоры в Стамбуле

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского началась в Стамбуле. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Эрдогана.

Отмечается, что переговоры проходят во дворце Хубер. Президенты намерены обсудить отношения между странами, а также меры по развитию и углублению взаимного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в субботу утром Зеленский прибыл в Стамбул на девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.

9 апреля стало известно о готовящейся встрече Зеленского и Эрдогана. Сколько времени украинский лидер пробудет за границей, не уточнялось.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленского сравнили с римским императором
Зеленский встретится с Эрдоганом
Зеленский ввел санкции против Януковича и Поклонской