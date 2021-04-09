Зеленский ввел санкции против Януковича и Поклонской

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях в отношении бывшего главы государства Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Также под санкции попала зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и другие. Санкции предполагают блокировку активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.

19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, связанных с «пользованием и добычей недр Украины». Кроме того, персональные санкции применены против 27 человек.