Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении десятка украинских, российских и других иностранных компаний. Соответствующее решение принято по требованию Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщается на сайте главы государства.

В списке компаний, попавших под ограничения, находится 79 юридических лиц. Из российских организаций в списке оказались Россотрудничество, грузовая фирма «Волга-Днепр», судоверфь «Звездочка», где проходят ремонт военные корабли, и другие крупные предприятия, специализирующиеся на сфере логистики, грузоперевозок или производстве спецтехники.

Среди украинских предприятий также указаны в основном логистические компании. Санкции предполагают, в частности, заморозку активов отдельных физических лиц.

Основанием для введения ограничений стала борьба с контрабандой. По данным СНБО, бюджет Украины недополучил около 300 миллиардов гривен из-за действий злоумышленников. МИД Украины также обратится к соответствующим ведомствам Евросоюза и США и поставит вопрос о введении аналогичных санкций против юрлиц, указанных в списке.

Ранее сообщалось, что в санкционный список СНБО попали компании и лица, которые, по словам Зеленского, можно было бы назвать топ-10 украинских контрабандистов.