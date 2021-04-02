В Госдуме ответили на введенные Киевом против Россотрудничества санкции

В Государственной Думе ответили на введенные Киевом против Россотрудничества санкции. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Калашников отметил, что данный шаг носит политически демонстративный характер, так как Россотрудничество с его центрами фактически сейчас не работает на территории Украины. Он пояснил, что, конечно, речь идет не о «танцах в кокошниках», а о развитии русского языка и гуманитарных программах, которые, к сожалению, на данный момент невозможны.

По словам депутата, решение Зеленского призвано показать, что деятельность федерального агентства воспринимается в Киеве как ненужная и неуместная.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о санкциях против Россотрудничества, заявила, что испытывает чувство гордости за президента Украины Владимира Зеленского. Захарова задалась вопросом, какой же контрабандой могло заниматься федеральное агентство на Украине.

2 апреля стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 11 российских компаний. По информации источника, среди них было и Россотрудничество. Отмечается, что под ограничительные меры также попали 68 компаний, связанных с лицами в санкционном списке контрабандистов. Позже информацию о введении ограничений подтвердил секретарь организации, однако какие именно компании были внесены в список, не сообщил.

Президент Украины Владимир Зеленский также объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. По словам президента, для некоторых физических и юридических лиц наступила «черная пятница».